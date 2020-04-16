الإفتاء المصريّة: هذا حكم الصّلاة على أسطح المنازل وممازحة الآخرين بـ “العطاس”

2020/04/16 | 22:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قابلت دار الإفتاء المصرية، دعوات أشخاص بالصلاة أعلى أسطح المنازل، بالتحذير من أنه فعل محالف في هذا الوقت الذي تحاول فيه البلاد الحد من انتشار فيروس “كورونا”.وقال “محمد عبد السميع” أمين الفتوى بالدار: «ما…

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