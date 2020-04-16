يبحث عن “كبش” فداء.. نيويورك تايمز: ترامب كان سينقذ حياة الأمريكيين لو استمع لنصائح منظمة الصحة العالمية

2020/04/16 | 23:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المعلق نيكولاس كريستوف، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان سينقذ حياة الأمريكيين لو استمع لنصائح منظمة الصحة العالمية، ولكنه بدلا من ذلك يبحث عن “كبش فداء” يعلق عليه فشله.وفي مقاله بصحيفة “نيويورك تايمز”، قال كريستوف، إن ترامب كان سينقذ حياة الآلاف لو أنفق وقته للاستماع لما قدمته منظمة الصحة العالمية من نصائح بدلا […]

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