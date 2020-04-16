عاجل: مصدر يكشف لـ(الغد برس) أسباب زيارة وزير العدل إلى ذي قار

2020/04/16 | 23:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن الأسباب الرئيسية للزيارة المفاجئة لوزير العدل، فاروق شواني، إلى محافظة ذي قار.





وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "زيارة شواني المفاجئة إلى محافظة ذي قار تأتي في إطار التحقيق بوفاة عدد من السجناء الإرهابيين داخل سجن الحوت بمدينة الناصرية مركز المحافظة".





وأضاف، أن "شواني سحب جميع الملفات الخاصة بالسجناء المتوفين داخل السجن وعاد إلى بغداد ظهرا".





وسجلت محافظة ذي قار خلال الأيام الماضية وفاة 8 سجناء داخل سجن الناصرية المركزي او مايعرف بسجن الحوت.

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