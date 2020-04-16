الصدر: اقترح ان تأخذ منظمة الصحة العالمية دورها بجدية وفعالية مع دول يهمها مصير العالم

2020/04/16 | 23:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اقترح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، ان تأخذ منظمة الصحة العالمية دورها بجدية وفعالية مع دول يهمها مصير العالم، فيما اكد على ان ترامب اثبت عدم كفاءته في ادارة الازمة العالمية.

وقال في تغريدة تابعتها "الغد برس"، ان "الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اثبت عدم كفاءته في ادارة الازمة العالمية، ولم يكتفِ بمهاجمة الصين بل حتى هاجم منظمة الصحة العالمية".

وادناه نص التغريدة:

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