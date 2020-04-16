القبض على اكثر من 25 الف مخالفا لحظر التجوال في بغداد

2020/04/16 | 23:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القاء القبض على اكثر من 25 الف مخالفا لحظر التجوال في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "مع تواصل الاجراءات الخاصة بحظر التجول الوقائي داخل العاصمة بغداد، تستمر تشكيلات قيادة عمليات بغداد بتطبيقه، وقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٦ نيسان من القاء القبض على ٢٥٤٨٦ مخالفاً ، فيما حجزت ١٣١٧ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٥١٦٠٨ غرامة، كما سهلت دخول ٢١٨١٤ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".

واكدت على "جميع اهالي العاصمة بأنها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، وتقدم شكرها للملتزمين بحظر التجول، وتجدد تأكيدها على أن القوات الأمنية مستعدة لتقديم جميع التسهيلات للجهات المستثناة من إجراءات الحظر".

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