2020/04/16 | 23:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جامعة جونز هوبكنز: نحو 40 ألف إصابة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ترفع الإجمالي إلى 653,825 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/16 | 23:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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