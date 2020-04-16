طائرات مجهولة تحلق في أجواء السليمانية

2020/04/16 | 23:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تواصل عدد من الطائرات المجهولة منذ ظهر يوم الخميس التحليق في سماء مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.

ووفقا لصور تداولتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع خبرية كوردية، فان عددا من الطائرات من دون طيار تجوب سماء السليمانية ومحيطها منذ ظهر اليوم ومن توقف، ولم تدلي الجهات المسؤولة باية توضيحات بهذا الصدد لحد الان.





ولاتزال اصوات الطائرات تسمع من سماء السليمانية لغاية إعداد الخبر.

ويأتي هذا بعد اقل من 24 ساعة على قيام طائرات حربية تركية من دون طيار بقصف مناطق زيني ورتي ومخيم للاجئين الكورد من تركيا في منطقة مخمور، ما تسبب بمقتل ثلاثة من عناصر حزب العمال الكوردستاني في زيني ورتي وثلاث نساء في مخمور.

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