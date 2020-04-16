2020/04/16 | 23:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دفع الملل الرهيب المرافق للحجر المنزلي الطفل ساكو سالار للاتصال بشرطة مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، وطلب منها إيجاد حل لوضعه فكانت المفاجأة.

وفرضت سلطات إقليم كوردستان منتصف آذار/مارس الماضي حظر التجوال الذي سيستمر لغاية 23 من الشهر الجاري لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأجبر حظر التجوال الطفل ساكو وسكان الإقليم عموما للبقاء حبيس المنزل منذ شهر، وهو ما أدخل الملل والإحباط لنفوس الكبار والصغار على حد سواء.

وإذا كان بإمكان البالغين السيطرة التأقلم مع الوضع إلى حد ما، فإن الصغار، الذين تعودوا على قضاء الوقت في المدرسة واللعب لساعات طويلة، يجدون صعوبة بالغة في قضاء الوقت على مدار الساعة داخل المنازل.

ويبدو أن الطفل ساكو، الذي يبع من العمر 8 أعوام، لم يعد يحتمل وضعه، فقام بالاتصال بالشرطة على خط الطوارئ لإيجاد حل لحالة الملل الرهيبة التي يشعر بها.

وقامت قوات الشرطة بمفاجأة ساكو وأسرته بالقدوم إلى منزل العائلة وعرضت إجراء جولة للطفل في سياراتها.

وتعبيراً عن امتنانه لهذه المبادرة اللطيفة، وزع ساكو سكاكر على أفراد الشرطة قبل أن يقوم بجولته المميزة الصغيرة في مشهد يبعث على الفرح في ظل الأجواء الحزينة والمحبطة المرافقة لأزمة كورونا في إقليم كوردستان والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية.. الشرطة تفاجئ طفلاً دفعه الملل للاتصال بها (صور)) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية.. الشرطة تفاجئ طفلاً دفعه الملل للاتصال بها (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).