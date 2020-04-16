صحة كربلاء تعلن شفاء حالتين لمصابين بفيروس كورونا

2020/04/16 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الخميس، شفاء حالتين لمصابين بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في...





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