2020/04/16 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن احصائية جديدة لعدد المخالفين لحظر التجوال.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "مع تواصل الاجراءات الخاصة بحظر التجول الوقائي داخل العاصمة بغداد، تستمر تشكيلات قيادة عمليات بغداد بتطبيقه، وقد تمكنت منذ 17 آذار ولغاية اليوم 16نيسان من القاء القبض على25486 مخالفاً ، فيما حجزت1317 عجلة ودراجة نارية مختلفة".وبلغ عدد الغرامات51608 غرامة، كما سهلت دخول21814 عجلة حمل تحمل مواد غذائية".واكدت على "جميع اهالي العاصمة بأنها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، وتقدم شكرها للملتزمين بحظر التجول، وتجدد تأكيدها على أن القوات الأمنية مستعدة لتقديم جميع التسهيلات للجهات المستثناة من إجراءات الحظر".

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، مقتل إرهابي واصابة اخر في ديالى.

وقالت الخلية في بيان، إن "قوة من الفرقة الخامسة بالجيش العراقي، قتلت إرهابيا واصابت اخر بعد نصب كمين محكم لهما والاشتباك معهما في قرية يوسف هلا

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بمقتل احد مسلحي داعش واصابة اخر بكمين جنوب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "قوة عسكرية من الفرقة الخامسة قتلت احد مسلحي داعش واصابة اخر بكمين نوعي في قرى بني زيد (2

بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس (16 نيسان 2020)، بان ثلاثة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بسبب نهوة عشائرية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "شخصين قتلا واصيب ثالث وجميعهم اقارب قرب قضاء الم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عمليات بغداد تعلن القبض على 25486 مخالفا لحظر التجوال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عمليات بغداد تعلن القبض على 25486 مخالفا لحظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).