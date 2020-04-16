النقل تعلن عن رحلات جديدة الجمعة لنقل العراقيين العالقين

2020/04/16 | 23:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة النقل، جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الأستثنائية ليوم غد الجمعة ،استناداً لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بواقع رحلتين جويتين استثنائيتين .واضافت الوزارة في بيان ان الرحلة الأولى لقطاع (بغداد-اسطنبول-بغداد) لأعادة العراقيين العالقين في تركيا.اما الرحلة الاستثنائية الأخرى ، فهي الاولى من نوعها لقطاع (بغداد-فرانكفورت -اربيل - بغداد ) لأعادة العراقيين العالقين.

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