صحة كردستان تسجل اصابتين جديدتين بكورونا احداها لعائد

2020/04/16 | 23:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، مساء الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.وقالت الوزارة في بيان، إن الإصابتين الجديدتين تعودان لامرأة عمرها 21 عاماً ورجل 25 عاماً وهما من سكنة مدينة السليمانية.وأضافت أن الرجل المصاب سبق له زيارة قبرص.

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