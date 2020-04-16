“ختان الإناث”: جريمة ترتكبها العائلة ويتعامى عنها القانون

2020/04/16 | 23:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّف منظمة الصحة العالمية “ختان الإناث” على أنه أية إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية أو التسبب بأي أذى للأعضاء التناسلية الأنثوية دون وجود سبب طبي لذلك.لا يوجد أي دليل قطعي على…

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