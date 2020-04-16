صحة كربلاء تعلن عن تماثل مصابين اثنين للشفاء التام من فيروس كورونا

2020/04/16 | 23:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كربلاء، الخميس، عن ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بالمحافظة الى 70 حالة.وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “مصابين بفايروس كورونا تماثلا للشفاء في المحافظة، ممن كانوا يتلَقون الرعاية الطبية والصحية والعلاجية في ردهة الحُميات ( الحياة ) لعلاج وإنعاش المُصابين في مدينة الإمام […]

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