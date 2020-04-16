في العراق.. حظر التجول سيُرفع جزئياً في رمضان وإصابات “كورونا” تنخفض

2020/04/16 | 23:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تطورات وباء #كورونا في #العراق، قال وزير الصحة #جعفر_علاوي في مقابلة متلفزة مساء الخميس، إنه سيتم الشروع بحظر جزئي للتجوال مطلع شهر رمضان.وبيّن “علاوي”، إن «حظر التجوال الجزئي سيطبق في رمضان من السادسة…

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