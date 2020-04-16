2020/04/16 | 23:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي يوم الخميس إن 2.758 مليون أسرة عراقية تقدمت بطلبات للحصول على المنحة المالية الخاصة بمحدودي الدخل المتضررين من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الدليمي في بيان ورد لشفق نيوز، "بلغ عدد الاسر المسجلة على المنحة الحكومية الطارئة (٢) مليونين و(٧٥٨) الف و(٦٩٤) اسرة، فيما بلغ عدد الافراد (١٣) مليونا و(١٧) الفا و(٣٣٩) فردا".

وأضاف أن "مدة التسجيل على المنحة انتهت منتصف نهار اليوم، وبدأت عمليات التدقيق والمقاطعة للبيانات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (2.758 مليون أسرة عراقية تتقدم للحصول على "منحة الفقراء") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (2.758 مليون أسرة عراقية تتقدم للحصول على "منحة الفقراء") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).