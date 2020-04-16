ترودو يستبعد فتح الحدود الكندية الأميركية قبل مرور

2020/04/16 | 23:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الخميس، أن حدود بلاده مع الولايات المتحدة لن تفتح بالكامل قبل عدة أسابيع على الأقل.

وتم إغلاق أطول حدود دولية في العالم بطول 8,900 كيلومتر أمام جميع المسافرين، باستثناء الأمور الملحة، في 21 مارس مع تفشي فيروس كورونا، إلا أن حركة التجارة بين البلدين استمرت.

وقال ترودو خلال مؤتمره الصحافي اليومي: "المناقشات مستمرة بشأن قضايا الحدود وسلاسل الإمداد مع الولايات المتحدة".

لكنه استطرد "الحقيقة هي أن الأمر سيستغرق عدة أسابيع"، قبل "أن يكون باستطاعتنا التحدث عن تخفيف القيود عند حدودنا".

وأضاف ترودو "يجب أن نحمي مواطنينا كما تفعل كل دولة"، مشيرا الى أن "معظم دول العالم وضعت قيودا على السفر، وكندا والولايات المتحدة ليستا استثناءً".

وقالت كريستيا فريلاند نائبة ترودو التي تتولى العلاقات مع واشنطن إن أوتاوا ستخفف القيود المفروضة عند الحدود فقط "عندما لا يشكل ذلك خطرا على صحة وسلامة الكنديين".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 30 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات في كندا نحو 1200.

لكن مقاطعتي كيبيك وأونتاريو الكنديتين الأكثر تضررا تقعان قرب الحدود مع ولاية نيويورك، مركز تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

وقبل انتشار الوباء كانت تعبر الحدود بين البلدين بضائع بقيمة 2.4 مليار دولار كندي (1.7 مليار دولار أميركي) إضافة إلى عبور 40 ألف شخص يوميا.

وقال ترامب الأربعاء إن الحدود مع كندا قد تكون الأولى التي سيتم فتحها.

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