الأسهم الأمريكية ترتفع مع بلوغ أمازون ونتفلكس ذرى قياسية

2020/04/16 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تقدمت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، مع صعود "أمازون كوم" و"نتفليكس" إلى مست...





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