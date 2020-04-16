«الإرهاب الإسلامي» السلفي وتحطيم العدل والاعتدال - ميثم الجنابي

2020/04/16 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي إذا كانت المفارقة التاريخية للحنبلية في العصر الحديث تقوم في استثارتها، من خلال الوهابية، رصيد التحدي الأول للنفس، فان فضيلتها هذه لم تكن سوى الصيغة العرضية لمحاولتها إعادة ترسيخ قيم «الإسلام الأول»، أي الإسلام المتحرر من قيم الثقافة وإبداعها المتنوع.



وهي مفارقة كانت تحتوي في أعماقها على تناقض حاد بين مظاهر الدعوة العملية للتمسك بالأصول (القرآن والسنة) ورفض «البدع».



بمعنى الإبقاء على حالة السيادة ......

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