الشاعرة غالية عيسى - حين يغني الحنين أوجاع الوطن - - قاسم المحبشي

2020/04/16 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_المحبشي الشعر هو نبض القلب حينما تتوقد المشاعر في روح الإنسان وعقله الباطن.



في الشعر وحده يحتدم الانفعال العاطفي مع الخيال الشاعري بإزاء موقف أو حدث أو قضية وينجب القصيدة بوصفها إنزياحاً إبداعيًا متسامياً للكائن، تجعله يحلق في الآفاق على أجنحة الصور والمعاني المرهفة الحس والرمز والدلالة .



مزاولة الشعر ليست بالأمر اليسر كما قد يعتقد من لا يكابد تجربة الشاعر ويعيش لحظة الإنجذاب الصوفي في موقد الاحتراق الدا......

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