الحق في التوقف عن العمل في معمل لوهافر وتعاقبه في فرنسا برمتها - المناضل-ة

2020/04/16 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة لا تشكل صحة العمال الانشغال الأول لأرباب العمل ولا حتى للحكومة، فهم يرون ضرورة استمرار العمل مهما كانت الكلفة.



من المؤكد أن هذا المنطق هو الذي يوجه الاقتصاد العالمي إلى مواصلة تبادل السلع وتنقل الأفراد، والسماح لهم بالدوران في حين باتت الجائحة حاضرة ومتوقعة.



وهو نفس المنطق الذي جعل الحكومات تقلل من شأن العواقب المحتملة، أثناء أشهر بهدف استمرار دوران عجلة الاقتصاد لأطول مدة ممكنة.اليوم، في فرنس......

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