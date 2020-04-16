مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: شفاء اكبر معمرة من كورونا في العراق

2020/04/16 | 23:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي، بشفاء مصابة بفيروس كورونا تبلغ من العمر 107 عام من منطقة الشريف في الناصرية.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز” بأن “المصابة قد شفيت اليوم وخرجت من المستشفى بعد أن كانت في العزل منذ أسبوعين وهي تتمتع بصحة جيدة”.

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