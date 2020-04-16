صحة ذي قار : معمرة تبلغ 107 عاما تقهر كورونا

2020/04/16 | 23:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار كشف مدير الصحة العامة في صحة ذي قار، حيدر حنتوش، الخميس عن شفاء معمرة تبلغ من العمر 107 عام في الناصرية من فايروس كورونا.وقال حنتوش لـ"كلكامش برس"، بأن "المصابة شفيت اليوم من المرض وهي من ضمن الحالات المعلن عنها في المحافظة، بموقف اليوم وهي بمنطقة الشريف في الناصرية".وأوضح بأن "المصابة كانت راقدة في ردهة العزل في مستشفى الحسين، قبل أكثر من 12 يوم وخضعت للعناية الطبية وقد شفيت اليوم وهي خالية من الفايروس".

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