عمليات بغداد تعلن اعتقال 25 الف مخالف والاف الغرامات للمركبات منذ سريان الحظر

2020/04/16 | 23:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، القبض على أكثر من 25 الف مخالف لحظر التجوال منذ بدء سريانه في 17 من شهر آذار الماضي.وذكر بيان للعمليات : "مع تواصل الاجراءات الخاصة بحظر التجول الوقائي داخل العاصمة بغداد، تستمر تشكيلات قيادة عمليات بغداد بتطبيقه، وقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٦ نيسان ألقت القبض على ٢٥٤٨٦ مخالفاً، فيما حجزت ١٣١٧ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٥١٦٠٨ غرامة، كما سهلت دخول ٢١٨١٤ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".وأكدت " بأنها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، وتقدم شكرها للملتزمين بحظر التجول، وتجدد تأكيدها على أن القوات الأمنية مستعدة لتقديم جميع التسهيلات للجهات المستثناة من إجراءات الحظر".

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