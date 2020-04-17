رد فعل عنيف من الصدر على تهديدات ترامب على الصحة العالمية

2020/04/17 | 00:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، يوم الخميس، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين والصحة العالمية، فيما وجه طلبا للمنظمة باتخاذ دورها وبج...

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