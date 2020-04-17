الخارجية العراقية: هناك جهود استثنائية بهدف عودة العراقيين العالقين

2020/04/17 | 00:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، الى وجود جهود استثنائية بهدف عودة العراقيين العالقين بالخارج.وقال الصحاف في حديث لقناة العهد، اليوم الجمعة،: “عودة اكثر من 7 الاف شخص من الخارج كانوا عالقين في عدد من البلدان العربية والأوروبية”.وبين ان “الرحلات الجوية لازالت مستمرة حتى عودة اخر عراقي عالق في الخارج” مستدركا ” نتلقى […]

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