الصحة العالمية: اكثر نسبة حالة شفاء من كورونا هي في الصين بنسبة ٩٤٪‏، تليها ايران بنسبة ٧٦٪‏ والثالث العراق بنسبة ٦٠٪‏


الصحة العالمية: اكثر نسبة حالة شفاء من كورونا هي في الصين بنسبة ٩٤٪‏، تليها ايران بنسبة ٧٦٪‏ والثالث العراق بنسبة ٦٠٪‏
2020/04/17 | 00:08 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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