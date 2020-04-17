2020/04/17 | 00:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: اكثر نسبة حالة شفاء من كورونا هي في الصين بنسبة ٩٤٪‏، تليها ايران بنسبة ٧٦٪‏ والثالث العراق بنسبة ٦٠٪‏) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: اكثر نسبة حالة شفاء من كورونا هي في الصين بنسبة ٩٤٪‏، تليها ايران بنسبة ٧٦٪‏ والثالث العراق بنسبة ٦٠٪‏) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).