2020/04/17 | 00:08 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: اكثر نسبة حالة شفاء من كورونا هي في الصين بنسبة ٩٤٪، تليها ايران بنسبة ٧٦٪ والثالث العراق بنسبة ٦٠٪) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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