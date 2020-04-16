بعد تصريح الفتح بــ حصر سلاح

2020/04/17 | 00:12 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

رد اليوم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، اليوم، على تصريح رئيس كتلة الفتح في البرلمان، محمد الغبان، والذي أكد خلاله أن حصر السلاح بيد الدولة يشمل قوات البيشمركة الكردية ايضا.

وقال إدريس شعبان، في حديث صحفي ان البيشمركة قوة دستورية وقانونية ونظامية ومرتبطة بمنظومة ال...

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