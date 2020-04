نيويورك.. مقابر فائضة جراء كورونا وتمديد للإغلاق 

2020/04/17 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن دعمها لسكانها في مواجهة الأزمة التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد، قررت ولاية كاليفورنيا الأميركية منح مساعدات مادية تشمل المهاجرين غير الشرعيين، في خطوة غير مسبوقة في الولايات المتحدة.وعبرت حكومة كاليفورنيا عن امتنانها للمهاجرين، بما فيهم غير الشرعيين، لاستمرارهم بتلبية المتطلبات الأساسية لاستمرار الحياة في الولاية في ظل الأزمة.

وأعلن حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غايفين نيوزم، الخميس، عن تخصيص مبلغ 125 مليون دولار لدعم المهاجرين غير الشرعيين الذين تضرروا جراء انتشار الوباء.

وسيتم منح معونات مادية بمقدار 500 دولار لكل حالة، وسيتم توزيعها على نطاق 150 ألف مهاجر، لم تشملهم حزمة الدعم الحكومية التي صادق عليها الكونغرس بمقدار 2.2 تريليون دولار.

وفي الأيام الأخيرة، باشر الأميركيون باستلام مخصصات دعم نقدي بقيمة 1200 دولار للشخص، قدمتها الحكومة الفيدرالية ضمن حزمتها الطارئة.

ويتلقى من لا يعملون مبلغ 600 دولار إضافية أسبوعيا للتعويض عن البطالة، كدعم لمواجهة الأزمة.

ولم تشمل أي من المساعدات الحكومية بأشكالها المهاجرين غير الشرعيين، الأمر الذي طالب خبراء بإعادة النظر فيه.

وكان نيوزم قد أعلن الأربعاء عن إنفاق مبلغ 75 مليون دولار لإنشاء صندوق أزمات لإغاثة المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بشكل غير شرعي.

"نشعر بامتنان عميق لمن يعيشون في ظل الخوف من الترحيل، والذين لا يزالون يلبون المتطلبات الأساسية للملايين من مواطني كاليفورنيا"، قال نيوزم.

من جهته، استنكر السيناتور الجمهوري شانون غروف خطوة نيوزم، قائلا إنه من الحري به إنفاق الأموال على بنوك الطعام وأدوات الطلاب ليتابعوا تعلمهم عن بعد وعلى الحكومات المحلية التي تتكبد الخسائر، عوضا عن ما قرر إنفاقها به.

وتقدر كاليفورنيا عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون على أراضيها بحوالي 2.2 مليون نسمة، العدد الذي يتفوق على ولايات كثيرة غيرها.

