شقيقة دنيا بطمة تسب العراقيين

2020/04/17 | 00:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت سارة بطمة، شقيقة الفنانة المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة، في إحراج ناشط مواقع التواصل السعودي ريان جيلر، أثناء استضافته لها عبر مقطع فيديو “لايف” عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، بسبب قيامها بسب العراقيين ووصفهم بالمنافقين والخونة.وقالت سارة: “أنا ما أحب أهل العراق الصراحة..لأنهم أهل النفاق والشقاق”، وفي محاولة من ريان جيلر […]

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