الاتحاد الوطني يدعو بارزاني لإيكال أمن

2020/04/17 | 00:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الخميس رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى إيكال مهمة أمن منطقة "زيني ورتي" شمالي أربيل إلى قوات الأمن الداخلي "الآسايش".

وقال الاتحاد في بيان صدر عقب اجتماع لقادة الحزب، إنه يدعو رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني باعتباره قائد عام قوات بيشمركة كوردستان إيكال امن المنطقة (زيني ورتي) الى قوات الاسايش المحلية.

كما طالب الاتحاد، حزب العمال الكوردستاني (PKK)، إلى إبعاد مقاتليه من المنطقة من أجل حماية أرواح وممتلكات الأهالي وعدم إعطاء الحجة لتركيا لقصفها.

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