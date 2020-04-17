دهوك تخفف قيود حظر التجوال على الأعمال التجارية والصناعية

2020/04/17 | 00:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة دهوك يوم الخميس السماح لعدد من المحال التجارية والمصانع مزوالة اعمالها أثناء مدة حظر التجوال.

وقال نائب محافظ دهوك ماجد سيد صالح في مؤتمر صحفي ان المحافظة لغاية الان سجلت 15 اصابة بالفيروس تماثل منها 12 للشفاء التام، فيما يرقد من تبقى من المرضى في المستشفى ووضعهم الصحي مستقر.

وأضاف صالح ان "المعامل الصناعية للمواد الصلبة كالحديد والبلاستيك والالمنيوم ومعامل انتاج المواد الانشائية ومعامل انتاج الاوراق الصحية والمطابع، بامكانها العمل والبدء بالانتاح، إضافة الى السماح لصالونات الحلاقة للرجال بالعمل وفق شروط محددة.

وتابع نائب محافظ دهوك قوله ان "القرار يشمل ايضا مطاعم الاكلات السريعة ومحلات بيع الاجهزة الكهربائية والمواد الصحية ومحال بيع الموبايلات.

يذكر ان وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان منحت صلاحيات للمحافظات لتخفيف اجراءات حظر التجوال، مع استمرار اجراءات الحظر لغاية الثالث والعشرين من شهر نيسان الجاري.

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