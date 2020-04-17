برلماني بشان قرار امريكا على كوثراني: الاخير أسهم في حل مشاكل كثيرة بالعراق

2020/04/17 | 00:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تيار الحكمة، حسن فدعم، أن امريكا تدعم الإرهاب ومن يقوم بالارهاب في العراق، بينما تضع مكأفاة مالية على من يخبرها عن مسؤول الملف العراقي في حزب الله اللبناني، محمد كوثراني الذي يساعد على انهاء الإرهاب.وقال فدعم خلال حديثه لـ”العهد”، إنه “التقى بالشيخ الكوثراني مرتين قبل سنوات في لبنان”.وأضاف أنه “لا […]

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