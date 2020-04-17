2020/04/17 | 00:22 - المصدر: العهد نيوز

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط نوري الدليمي: عدد الاسر المسجلة على المنحة الحكومية الطارئة بلغ مليونين و(٧٥٨) الف و(٦٩٤) اسرة ، فيما بلغ عدد الافراد (١٣) مليونا و(١٧) الفا و(٣٣٩) فردا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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