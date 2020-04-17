اجتماعٌ حكومي برلماني يبحث أوضاع البلد الاقتصاديَّة

2020/04/17 | 00:28 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

عُقد في القصر الحكومي، أمس الخميس، اجتماعٌ مشتركٌ برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي والإنفاق الحكومي في ظل انخفاض أسعار النفط العالميَّة وتراجع الطلب عليه وجائحة كورونا واستحقاقات الموازنة المالية، وبحث الخطط والإجراءات والحلول المقترحة لمواجهة هذه الأزمة التي يتعرض لها العراق وجميع دول العالم.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته «الصباح»، بأنَّ «الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، جرى بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول حسن الكعبي ونائبي رئيس مجلس الوزراء ووزيري النفط والمالية ووزير التخطيط ورؤساء اللجان الماليَّة والاقتصاديَّة والطاقة في مجلس النواب ومحافظ البنك المركزي وعددٍ من وكلاء الوزراء والمستشارين».

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