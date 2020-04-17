العدل لـ { الصباح »: سجن الناصريَّة المركزي خالٍ من {كورونا

2020/04/17 | 00:28 - المصدر: الصباح

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الناصرية/ الصباح

كشفت وزارة العدل عن شمول ١٠٠٧ نزلاء حتى الآن بالعفو الخاص، وأكدت أنَّ سجن الناصريَّة المركزي خالٍ من فيروس كورونا.

في غضون ذلك، أطلقت العتبة الحسينيَّة المقدسة قافلة مساعدات تحملُ

أجهزة ومستلزمات طبيَّة وصحيَّة لمستشفيات بغداد بغية تعزيز جهودها لاحتواء

الفيروس.

وقال مدير سجن الناصرية المركزي حسين الساعدي لـ «الصباح»: إنَّ «وزير العدل فاروق الشواني أجرى جولة شملت جميع مفاصل السجن واطلع على الخدمات الصحيَّة والخدميَّة والغذائيَّة المقدمة للنزلاء»، مشيراً الى أنَّ «الوزير شدد على ضرورة تطوير الجانب الصحي من خلال تحويل المركز الصحي داخل السجن الى مستشفى بالتنسيق مع وزارة الصحة، فضلاً عن توفير العلاجات والأدوية والملاكات الطبيَّة والتمريضيَّة

للنزلاء».

ولفت الى أنَّ «إدارة السجن كانت تعمل خلال المدة الماضية على تأمين رعاية صحية جيدة للنزلاء وتوفير المستلزمات الضروريَّة لهم، لا سيما للمصابين بالأمراض المزمنة»، مؤكداً أنه لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا داخل السجن في ظل الإجراءات الوقائيَّة التي تم

اتخاذها.

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