العمل تستقبل 2,5 مليون طلب لمنحة الطوارئ

2020/04/17 | 00:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بتول الحسني

استقبلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة خلال خمسة أيام، أكثر من مليونين و500 ألف استمارة للتقديم على منحة الطوارئ الخاصة بالأسر المستحقة للدعم الحكومي نتيجة فرض حظر التجوال الوقائي ضد جائحة كورونا.

وقال مصدرٌ مسؤول في الوزارة بتصريح خاص أدلى به لـ»الصباح»: إنَّ «عدد الاستمارات التي تسلمتها وزارته خلال الأيام الخمسة الماضية للتقديم على منحة الطوارئ الخاصة بالأسر المستحقة للدعم الحكومي، بلغ مليونين و٥٨٦ ألف متقدم»، مبيناً أنَّ «الطلبات تضم ١٢ مليوناً و٣٠٣ آلاف فرد».

وأردف: إنَّ «عدد الرسائل الواصلة للموقع المخصص لاستقبال طلبات المنحة، بلغ ١١ مليوناً، تمت الإجابة عن أكثر من 171 ألفاً منها حتى الآن بواقع: ١٢٩ ألف رسالة آلياً، و٤٢ ألفاً و٦٠٠ رسالة بشرياً».

وأضاف المصدر إنَّ «عدد طلبات تقديم الاستمارة في وقت الذروة، بلغ ستة آلاف طلب في الثانية».

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