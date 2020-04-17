ماذا لو تم إلغاء منظمة الصحة العالمية؟ - سامح عسكر

2020/04/17 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر مشكلة العالم الآن في مواجهة كوورنا، أنه لا يوجد تنسيق بين الدول والكل يتحرك فقط بمشاعر قومية خاصة به بعيدا عن المصلحة العامة، كذلك غياب أي سلوك علمي لصالح الارتجال (والفهلوة والعبث) وما أخطاء الغرب والصين ومنظمة الصحة ومحاولة كل طرف لوم الآخرين دون نفسه إلا إثبات لهذا العبث.بعد وباء سارس عام 2005 وقع الرئيسان الأمريكي والصيني "جورج بوش" و "هو جينتاو" وثيقة عالمية فيها عشرة مبادئ اتفقت عليه......

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