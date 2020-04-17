2020/04/17 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_السخيري أعاد انتشار وباء كورونا المستجد-كوفيد 19 فتح صفحات تاريخ الأوبئة بعدما ساد الاعتقاد بأنها طويت ودفنت في الذاكرة الجمعية، إذ حتى عندما ظهرت حالات عود لأمراض قديمة مثل الطاعون، كما حدث في الولايات المتحدة سنة 2012 حين تم اكتشاف حالتي عدوى عن طريق الفئران، ظل عدم الاكتراث هو الموقف السائد في أوساط المسؤولين السياسيين و مجمع العلماء.



هكذا لم يلفت السؤال الذي طرحته لوباريزيان الفرنسية(20 يونيو 2012) "م......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تاريخ الأوبئة(2) هل الوباء قديم قدم الانسانية؟ - عبد المجيد السخيري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تاريخ الأوبئة(2) هل الوباء قديم قدم الانسانية؟ - عبد المجيد السخيري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).