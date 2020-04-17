كيف نقرأ فرجينيا وولف - بلال سمير الصدّر

2020/04/17 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر كيف نقرأ فرجينيا وولف:خطر على بالي هذا العنوان-كيف نقرأ فرجينيا وولف-بعد قراءتي لرواية الخائن لبول بيتي الحاصلة على جائزة مان بوكر الدولية لعام 2016،وكنت قد قرأت قبلها مباشرة رواية غرفة يعقوب لفرجينيا وولف،لكن ما هي العلاقة بين فرجينيا وولف وغرفة يعقوب تحديدا وبين الخائن...رواية الخائن(بول بيتي) هي رواية محبطة بامتياز فيها تكرار مطول لتفاصيل لاتقدم ولا تؤخر على الحدث ولا بانبثاقه ولا تطوره......

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