الخارجية الأميركية تعلن قائمة المساعدات الدولية لمواجهة كورونا

2020/04/17 | 00:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الخارجية الأميركية، الخميس، بيانا يفيد بتقديم الولايات المتحدة مساعدات طارئة لدول مختلفة حول العالم، في سبيل تعزيز جهودها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان أن "وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ملتزمتان (بدفع) نحو 508 ملايين دولار في المجالات الطوارئ الصحية والإنسانية والمساندة الاقتصادية".

وكان العراق الأكثر حظا من المساعدات المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وذلك بتلقيه مبلغ 26.5 مليون دولار، خصص منها حوالي 19 مليون دولار لقطاع الصحة ولدعم إنشاء مختبرات وتطبيق خطة طوارئ في مجال الصحة العامة.

ويهدف دعم العراق كذلك لتعزيز رصد الحالات المصابة ومراقبة من يظهرون أعراضا شبيهة بالإنفلونزا.

ويشمل الدعم مساعدات للنازحين واللاجئين الذين يعيشون في العراق والمجتمعات المضيفة لهم.

وتم تخصيص نحو 18 مليون دولار كدعم لسوريا المستنزفة جراء الحروب في مواجهة كورونا، تشمل 16.8 مليون دولار للسيطرة على تفشي الوباء وتعزيز خطط التعقيم ورصد الحالات وتناقلها.

كما خصصت الحزمة نحو 5 ملايين دولار لدعم القطاع الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحظي اليمن، بنصف مليون دولار لدعم جهود التجاوب مع أزمة تفشي فيروس كورونا فيها، ولدعم اللاجئين والفئات المعرضة بشكل أكبر للعدوى بالفيروس.

وشملت حزمة المساعدات التي خصصتها الخارجية لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد دولا من أوروبا وآسيا الوسطى وشرق آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وأنحاء أخرى متفرقة من العالم.

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