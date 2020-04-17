وسائل إعلام: توجيهات ترامب تقضي بإعادة فتح الاقتصاد على 3 مراحل

2020/04/17 | 00:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/الغد برس:

أفادت وسائل إعلام بأن التوجيهات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يرتقب نشرها رسميا، الخميس، تقضي بإعادة فتح الاقتصاد على 3 مراحل.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن المرحلة الأولى من رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تتضمن إعادة فتح مشاريع الأعمال الكبيرة مثل المطاعم أو دور السينما، بشرط التزامها بالتباعد الاجتماعي.

وتتضمن المرحلة الثانية رفع القيود عن السفر "غير الضروري" وإعادة فتح المدارس، فيما سيسمح في المرحلة الثالثة لذوي الحالة الصحية الضعيفة بالتفاعل الاجتماعي من جديد.

كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن ترامب أبلغ حكام الولايات بأنه سيكون بإمكانهم في رفع القيود في ولاياتهم بحلول 1 مايو المقبل أو حتى قبل ذلك الموعد.

ومن المتوقع أيضا أن يعلن ترامب عن خطط جديدة للتوظيف في مجال متابعة انتشار الفيروس.

ومن المرتقب أن يعلن ترامب رسميا عن توجيهاته الجديدة في وقت لاحق، من اليوم الخميس.

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