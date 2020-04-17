صحة ديالى: الفحص الاولي اثبت شفاء 3 مصابين من فيروس كورونا

2020/04/17 | 00:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الخيميس، عن شفاء 3 مصابين من فيروس كورونا.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "اليوم قمنا بأرسال ٩ نماذج تحاليل لحالات مشتبه بها، وتم استلام ٦ نماذج وكلها سالبة غير مصابة".

واضافت انه "تم استلام ٣ نتائج فحص متابعة اولي للمتواجدين في العزل الصحي ايضاً سليمة غير مصابة والحمدلله وسيتم اعادة الفحص لهم مرة اخرى لاحقاً للتأكد من خلوهم من الفايروس".

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