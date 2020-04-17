خلية الأزمة في محافظة دهوك تصدر قرارات جديدة لتسهيل حياة الناس

2020/04/17 | 00:55 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك عقد مساء يوم الخميس 16 أبريل 2020، مؤتمر صحفي لخلية الأزمة في محافظة دهوك وذلك بغية تسهيل عملية عودة الحياة إلى أهالي المحافظة بعد تقليل نسبة المصابين بفيروس كورونا في المحافظة.وعبر نائب محافظ دهوك “ماجد صالح” في المؤتمر عن شكره لكافة القوات الأمنية والكادر الطبي والمؤسسات الإعلامية والأهالي على عبور …

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