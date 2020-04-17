2020/04/17 | 01:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانهاء الاغلاق على ثلاث مراحل تبدأ بإعادة الحياة العامة تدريجيا من هذا الشهر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يقترح فتح الاقتصاد على 3 مراحل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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