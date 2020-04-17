2020/04/17 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز في ظل استمرار خطر تفشي وباء الكرونا القاتل ، وعدم توقع إنحساره خلال الأيام القليلة المقبلة ..



فإن الهيئات والمؤسسات الطبية العالمية والمحلية مطالبة بتحمل مسئولياتها العلمية بكل أمانة وتجرد وشجاعة وحسم .، وذلك بأن توضح علي نحو علمي محدد ماإذا كانت طقوس الإمتناع عن تناول الشراب والطعام التي من المتوقع أن يمارسها - بعد أيام قليلة - مايزيد علي 1,8 مليار نسمة من سكان العالم المعتنقين للديانة الإسل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطلوب علي وجه السرعة - حمدى عبد العزيز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطلوب علي وجه السرعة - حمدى عبد العزيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).