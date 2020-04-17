ائتلاف المالكي يكشف آلية تشكيل الحكومة: الكاظمي حدد مواصفات المرشحين

2020/04/17 | 01:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف عن منح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الكتل السياسية حرية تقديم مرشحين اثنين لكل وزارة.

قالت نصيف إن الكتل السياسية ستقدم عدة مرشحين لكل حقيبة وزارية

وقالت نصيف في تصريح صحافي، إن "الكاظمي وضع مواصفات محددة للمرشحين من قبل الكتل السياسية إلى الكابينة الوزارية، أهمها النزاهة والكفاءة وليس لديه خلفيات معروفة إضافة إلى مواصفات أخرى".

وأضافت نصيف، أن "المكلف ستكون له حرية اختيار من يراه مناسبًا بعد تقديم كل كتلة مرشحين اثنين أو ثلاثة لكل وزارة".

وتؤكد أطراف السياسية، حكومة الكاظمي خلال ستعلن خلال أيام قليلة، مرجحين مرورها بسهولة في البرلمان.

من المرجح أن يبدأ رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مشاورات تشكيل حكومته الجديدة مع الكتل السياسية الأسبوع المقبل.

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