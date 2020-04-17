الصدر على خط الأزمة بين ترامب والصحة العالمية: أذعنوا لتجدوا اللقاح

2020/04/17 | 01:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريردخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على خط الأزمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنظمة الصحة العالمية، بهجوم شنه ضد الأول.

هاجم الصدر الرئيس الأمريكي ووصفه بـ"تاجر حرب وقتل"

وقال الصدر في تدوينة له، يوم الخميس 16 نيسان/أبريل، في خطاب موجه إلى الرئيس الأمريكي "بعد عهدنا بكم كتجار حروب وإبادة وقتل وترويع للشعوب، اليوم نعهدك تتلاعب بمصير الشعوب غير مبال بالجائحة أو الوباء، وتتسارع إلى تسييسه ومحاربة أعدائك به".

وأضاف، "لم تكتف بمهاجمة الصين بل سارعت حتى إلى مهاجمة (منظمة الصحة العالمية)، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عدم كفاءتك في إدارة الأزمة العالمية.



كيف لا؟ وأنت لم تستطع حماية شعبك لكي تستطيع دفع الوباء عن العالم".

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واقترح الصدر، أن "تأخذ منظمة الصحة العالمية دورها وبجدية وفعالية أكثر، وتنسق مع دول يهمها مصير مصير العالم أكثر من تجارتها وقمارها ونزواتها".

وتابع بالقول، "وبين هذا وذاك فلا ينبغي على الجميع غلق أبواب السماء من خلال تحدي الإله، بل لا دواء إلا مع الإذعان للسماء وذلك حق كما أنكم تنطقون.



فلا التحدي ولا الإلحاد ينفع، فأذعنوا للسماء لعلها تلهمكم لإيجاد للقاح أو الدواء وكفاكم طغيانًا وكفرًا".

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرًا، تعليق مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية، متهمًا المنظمة بـ"سوء" إدارة أزمة فيروس كورونا.

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس هذا القرار، عادًا أن الوقت ليس مناسبًا لوقف تمويل المنظمة الدولية التي تتصدر الجهود العالمية لوقف انتشار الوباء.

اقترح الصدر على منظمة الصحة العالمية إيجاد آلية للتنسيق مع دول "يهمها مصير العالم" لمواجهة المرض

وهذه ليست أول مرة يهاجم فيها ترامب المنظمة الأممية التي يتهمها بأنها انحازت إلى بكين وتواطأت معها في عدم الإبلاغ بشفافية عن الكارثة الصحية التي امتدت من مدينة ووهان في وسط الصين إلى العالم أجمع.

ووفقا للرئيس الأمريكي فإن تأخر الصين في الكشف عن الوباء ونطاقه ومدى فتكه بالبشر كلف سائر دول العالم وقتًا ثمينًا كان يمكن خلاله اتخاذ إجراءات لوأد الفيروس في مهده.

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