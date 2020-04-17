كورونا ينتقل عبر الملابس وأغطية السرير

2020/04/17 | 01:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت منظمة الصحة العالمية بأنه يمكن لعدوى فيروس كورونا المستجد الانتقال عبر الملابس وأغطية الأسرة، كما أوضحت كيفية الوقاية من العدوى بهذه الطريقة.ونصحت منظمة الصحة العالمية، في منشور على حسابها بموقع “فيسبوك”، بعدم حمل الملابس أو أغطية الأسرة بالقرب من الجسم، أي عدم “احتضانها” بين اليدين قبل غسلها.وشددت على ضرورة غسل الملابس […]

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