الصحَّة العالميَّة لـ { الصباح »: يجبُ استمرار الحظر

2020/04/17 | 01:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح/ عمر عبد اللطيف وحازم محمد حبيب

أقرتْ وزارة الصحة أنَّ التزام المواطنين بحظر التجوال والتعليمات التي تصدرها الجهات المعنيَّة تشكلان أساس احتواء فيروس كورونا، في وقت أكدتْ منظمة الصحة العالميَّة أنَّ تراجع معدل الإصابات في العراق بالفيروس لا يعني أنَّ الوضع الصحي تحت السيطرة، كما أوصت باستمرار حظر التجوال والإجراءات الأخرى للخروج من دائرة خطر

الفيروس.

وقال مدير عام دائرة صحة الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون في حديث خاص لـ «الصباح»: إنَّ «الفيروس لا يزال فعالاً إلى الآن وموجوداً في العراق»، مشيراً الى «ضرورة التعاون من قبل المواطن، إذ إننا لا نستطيع أنْ نقول إننا سيطرنا على المرض، ولكنْ يجب أن تكون هناك استعدادات أكثر».

وبين، سعدون، بأنَّ «القادم مشروط بمدى التزام المواطنين بحظر التجوال، إذ كانت أمام العراق فرصة سانحة لكسر سلسلة انتشار المرض».

إلى ذلك، أكد ممثل منظمة الصحة العالميَّة في العراق الدكتور أدهم إسماعيل في حديث لـ «الصباح»، أنَّ «تناقص الأرقام في أعداد الإصابات في العراق؛ جاء نتيجة الإجراءات الوقائيَّة التي اتخذتها الحكومة وخلية الأزمة والسلطات المعنيَّة الأخرى، وأنَّ منع التجمعات أسهمَ في السيطرة على انتشار الوباء، ولا بدَّ من استمرار هذه الإجراءات لحين تسجيل عدد حالات الإصابات والوفيات بالفيروس (صفر يومياً) ومن دون تلك الإجراءات من المستحيل الإعلان عن الخروج من دائرة الخطر».

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